الفيفا تمنح “البرغوث” جائزة أفضل لاعب في العالم 2019

نال النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اليوم الإثنين، جائزة أفضل لاعب بالعالم، والمقدمة من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم، بمدينة ميلانو الإيطالية.

وجاء تتويج لاعب برشلونة الإسباني بهذه الجائزة الفردية، على حساب البرتغالي كريستيانو رونالدو، والهولندي فيرجيل فان دايك .

وتلقى ميسي الجائزة من رئيس الـ”فيفا” جياني إنفانتينو، ليخلف بذلك الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد والذي نال الجائزة عام 2018.

وفاز “البرغوث” بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم الماضي، وقاد منتخب بلاده للمركز الثالث في كأس كوبا أمريكا بالبرازيل.