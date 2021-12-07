الفيفا تمنح المنتخب الجزائري 1 مليون دولار لهذا السبب!

ضمن الإتحاد الجزائري لكرة القدم الحصول على مبلغ 1 مليون دولار من الإتحاد الدولي “الفيفا” قبل مواجهة المنتخب المصري أمسية اليوم الثلاثاء.

ويواجه أشبال المدرب مجيد بوقرة المنتخب المصري في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة لكأس العالم للمنتخبات العربية.

وتنص لوائح البطولة على حصول المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية على مليون دولار، بينما تحصل المنتخبات التي تغادر الدور الأول على 750 ألف دولار، وكان منتخبنا الوطني ضمن التأهل بعد فوزه في أول مباراتين على السودان ولبنان بـ4-0 و2 -0 على الترتيب.