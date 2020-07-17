الفيفا تمنح موافقتها للفاف بشأن “الإستشارة المكتوبة” لأعضاء الجمعية العامة

تحصلت الفاف على موافقة رسمية من الفيفا، من أجل القيام باستشارة كتابية لأعضاء الجمعية العامة بخصوص مصير الموسم.

وقال في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى :”الفيفا منحتنا موافقتها، بشأن الإستشارة الكتابية، إن إقتضت الضرورة ذلك”.

وأضاف :”هذا الأمر قانوني، وسيمكن لأعضاء الجمعية من التصويت بالطرق المعروفة، ولا يوجد إشكال من هذه الناحية”.

وواصل :”نحن نسعى للقيام بالأمور بشكل سريع، وفي الظروف الحالية لأن الظروف تغيرت كثيرا، والوضعية الوبائية تزداد تعقيدا”.

وختم :”القرار النهائي سيكون قانونيا ومسؤولا وعلى الجميع إحترامه”.