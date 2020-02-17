“الفيفا” تمنح هبة للإتحاد الجزائري لكرة القدم

قدم الإتحاد الدولي لكرة القدم، مجموعة من المعدات الرياضية، على شكل هبة، للإتحاد الجزائري لكرة القدم.

وكشفت “الفاف”، اليوم الإثنين، عبر موقعها الرسمي، أن هذه الهبة المقدمة من “الفيفا”، جاءت تقديرا للمجهودات المبذولة لتطوير كرة القدم لدى فئة الشباب.

وأكد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، أنه سيتم تسلم هذه الهبة، من طرف “الفيفا”، أو أحد مكاتبها المنتشرة عبر العالم، كما ستتحمل هذه الأخيرة تكاليف التوصيل.

وسيكون على “الفاف”، القيام بالإجراءات القانونية اللازمة على مستوى الهيئات المعنية، قصد رفع التزام الجمركة، والضريبة، على هذه الهبة، حسب ما ورد في رسالة “الفيفا”، الموجهة إلى “الفاف”.