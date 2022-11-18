الفيفا تمنع بيع المشروبات الكحولية في محيط ملاعب المونديال

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا“، اليوم الجمعة، عن منع بيع وتداول المشروبات الكحولية في محيط ملاعب كأس العالم قطر 2022.

وجاء في بيان الفيفا:”تبعا للمناقشات التي جرت بين الفيفا والحكومة القطرية، فقد تقرر بيع المشروبات الكحولية إلا في مناطق المشجعين والوجهات الأخرى، والأماكن المرخص لها”.

وأضاف بيان الفيفا:”كما تقرر إزالة نقاط بيع الخمور من محيط الملاعب، والإكتفاء ببيع المشروبات الخالية من الكحول”.