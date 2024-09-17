الفيفا تنصف بلقبلة في قضيته مع نادي أحد السعودي

أنصف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الدولي الجزائري، هاريس بلقبلة، في نزاعه مع ناديه السابق، أحد السعودي.

وحسب ما كشفته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أمس الاثنين، عبر موقعها الرسمي، فإن لجنة تسوية وضعيات اللاعبين التابعة لـ”الفيفا”، دعمت موقف اللاعب الجزائري، بعد أن فسخ عقده مع ناديه السابق، أحد السعودي، بسبب عدم تلقيه مستحقاته لمدة 6 أشهر.

وأوضح المصدر أن لاعب الخضر، بلقبلة، سيحصل على تعويض بسبب تخلف النادي السعودي في دفع مستحقاته. وسينال تعويضاً قدره 1.8 مليون أورو، يمثل الرواتب التي يدين بها للنادي السعودي.