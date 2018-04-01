“الفيفا” تنصف بن يطو

تلقى الجزائري محمد بن يطو، مهاجم نادي الشباب السعودي، الضوء الأخضر من “الفيفا”، لفسخ عقده مع ناديه السعودي، لعدم تلقيه مستحقاته المالية.

وكشف موقع “يورو سبورت”، أن محمد بن يطو، أصبح بإمكانه فسخ عقده بصفة قانونية، بعد تماطل إدارة الشباب، في دفع 4 رواتب شهرية للاعب.

وأوضح ذات المصدر، أن وكيل أعمل اللاعب، يتواجد حاليا بمدينة الرياض، لتحديد مصير بن يطو، مع فريقه الشباب.

وارتكبت إدارة النادي السعودي خطأ فادح، بتجاهلها الرد على طلب “الفيفا”، بتسديد مستحقات اللاعب، قبل أن تفاجئ بحصول بن يطو على أحقية فسخ عقده.

ويعاني نادي الشباب السعودي، أزمة مالية خانقة، تسببت في رحيل أكثر من لاعب عن صفوف الفريق في الآونة الأخيرة.