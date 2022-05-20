“الفيفا” تنعي وفاة منصوري وتصفه بالأسطورة

تلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، رسالة تعزية من “الفيفا” في وفاة لاعب المنتخب الوطني السابق، فوزي منصوري.

الاتحاد الدولي لكرة القدم وصف الراحل خلال رسالته بأسطورة كرة القدم الجزائرية، كما عبر الرئيس، جياني انفانتينو، عن حزنه العميق لهذه الفاجعة.

قبل أن تُثني الفيفا على الصفات المهنية والإنسانية للاعب منتخب الثمانينيات، مؤكدة أن إرثه وانجازاته داخل وخارج الميدان لن تُنسى.

كما عبر رئيس الفيفا عن تعاطفه مع الأسرة الكروية الوطنية وعائلة الفقيد في هذا الظرف العصيب.