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الفيفا تنفي إستبعاد عبيد شارف من مونديال الأندية

الرياضة
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الفيفا تنفي إستبعاد عبيد شارف من مونديال الأندية صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

كشف المتحدث بإسم الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” “سيجوليني” أن الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف لم يُستبعد من مونديال الأندية القادم.

وأكد “سيجوليني” أن قائمة حكام كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في أبو ظبي الإماراتية  لم تشهد أي تعديلات.

وصرح “سيجوليني” لـ”اليوم السابع” المصرية:”قائمة حكام المونديال لم تشهد أي تعديلات لحد الآن والتي تم الإعلان عنها في 17 أكتوبر الماضي”.

 ويُشارك  مهدي عبيد شارف في كأس العالم للأندية  في ديسمبر المقبل حيث سيكون حكم الساحة الإفريقي الوحيد المشارك في البطولة.

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