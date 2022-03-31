“الفيفا” توجه ضربة موجعة جديدة للمنتخب الوطني !

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، ضربة موجعة جديدة للمنتخب الوطني الجزائري.

“الفيفا” نشرت الترتيب الشهري للمنتخبات الخاص بشهر مارس والذي شهد تراجع الخضر بمرتبة واحدة بعد فُقدانهم لنقطة واحدة.

حيث احتل الخضر المركز ال44 عالميا وال7 إفريقيا عقب فشلهم في بلوغ منافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر.

كما كان أبطال إفريقيا سنة 2019 قد تراجعوا ب12 مرتبة خلال ترتيب الفيفا الخاص بشهر فيفري بعد مُشاركتهم الكارثية في الكان.