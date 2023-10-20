“الفيفا” توقف مدربا 20 سنة بتهمة الاعتداء الجنسي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بأن الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة، قررت إيقاف مدرب شباب سابق لمدة 20 سنة، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على لاعب قاصر.

وجاء في بيان “الفيفا” اليوم الجمعة: “قضت الغرفة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات المستقلة بإيقاف جوناثان بوكاباكوا، المدرب السابق بفئات الشباب في أندية كرة القدم حضرية لمنطقتي ليمبوبو وماليبو بجمهورية الكونغو الديمقراطية. ومنعه من مزاولة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 20 عاما. بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على لاعب قاصر. كما قضت الغرفة بتغريم بوكاباكوا مبلغ 100 ألف فرنك سويسري.”

كما أوضحت “الفيفا” بأن هذه القضية قد تصدرت العناوين. بعدما تناقلت العديد من التقارير الإعلامية مزاعم خطيرة تتعلق باستغلال الأطفال جنسيا في اتحاد الكونغو الديمقراطية لكرة القدم.

مشيرة إلى أن الاتهامات تركزت تحديدا على عدد من المدربين بمختلف المحافظات والبطولات الجهوية في البلاد، بالاعتداء جنسيا على لاعبين قاصرين، مما أدى إلى إيقاف بوكاباكوا مؤقتا لمدة 5 أشهر في وقت سابق من هذه السنة.

وأضافت أعلى هيئة كروية في العالم، بأنه ولدى البت في هذه القضية. أخذت الغرفة القضائية في الاعتبار الأدلة التي تمكنت من جمعها خلال التحقيقات. حيث خلصت إلى أن بوكاباكوا قد انتهك المادة 24 من مدونة الأخلاقيات (المتعلقة بحماية السلامة الجسدية والعقلية).

مؤكدة بأنه قد تم إعلام بوكاباكوا بتفاصيل هذا القرار. وتاريخ دخول الإيقاف والمنع حيّز التنفيذ، وسيتم إعلامه خلال 60 يوما بالأسباب الموجبة لهذا القرار، طبقا لمقتضيات مدونة الأخلاقيات.