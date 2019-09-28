“الفيفا” تُشيد بأرقام محرز الخارقة مع السيتي

أشاد الحساب الرسمي للإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بالنجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي “رياض محرز”.

ونشر سهرة اليوم السبت الحساب الرسمي للفيفا على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة “محرز” من مواجهة “إيفرتون”.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة:”رياض محرز شارك في 17 هدف في آخر 17 مباراة له مع مانشستر سيتي في جميع البطولات”.

“7 أهداف+ 10 تمريرات حاسمة منها 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة في آخر 7 مباريات”.