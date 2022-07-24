“الفيفا” تُعاقب الكاميرون !

قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم مُعاقبة الإتحادية الكاميرونية لكرة القدم بعقوبة ثقيلة حسب ماكشفت عنه وكالة “رويترز”.

حيث أمرت “الفيفا” هيئة الرئيس “صامويل إيتو” بدفع ماقيمته 1.6 مليون أورو للمُدرب البرتغالي السابق للأسود غير المروضة.

وجاء قرار “الفيفا” بسبب إقالة الإتحادية الكاميرونية للمُدرب “أنطونيو كونسيساو” من منصبه عقب نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 التي جرت بالكاميرون.

كما اتخذت هيئة الرئيس “جياني إنفانتينو” هذا القرار بسبب اخلال الكاميرون ببنود التعاقد مع كونسيساو.