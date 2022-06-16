“الفيفا” تُعاقب بن العمري لهذا السبب !

عاقب اليوم الخميس الاتحاد الدولي لكرة القدم، النجم الدولي الجزائري، جمال الدين بن العمري، بعقوبة قاسية.

حيث أصدر “الفيفا”، قرارا يُلزم فيه بن العمري بدفع مبلغ 905.000 أورو لنادي الشباب السعودي.

أي مايُعادل حوالي 20 مليار سنتيم بالعملة الوطنية في مدة لاتتجاوز 45 يوماً.

وذلك على خلفية انتقاله من نادي الشباب إلى فريق أولمبيك ليون الفرنسي دون أن يدفع ثمن ورقة تسريحه.

كما سيكون بن العمري معرضا لعقوبة تمنعه من المشاركة مع أي نادي لمدة 6 أشهر إذا لم يدفع المبلغ.