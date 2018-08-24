الفيفا تُعاقب رئيس الإتحاد الفلسطيني بسبب ميسي !!

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم اليوم عن مُعاقبة رئيس الإتحاد الفلسطيني للعبة جبريل رجوب لسنة واحدة إضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف فرنك سويسري.

وأكد البيان الرسمي الذي نشره الفيفا أن عقوبة رجوب جاءت من طرف اللجنة التأديبية بعد تحريضه الجماهير الفلسطينية على العنف ضد الإتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.

إضافة إلى دعوتهم لحرق جميع قمصان النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب قرار إجراء لقاء ودي بين الأرجنتين ومنتخب الكيان الصهيوني.

وللتذكير فإن اللقاء الودي كان مُبرمج قبل مونديال روسيا لكنه ألغي في آخر لحظة بقرار من الإتحاد الأرجنتيني.