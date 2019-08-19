الفيفا تُعاقب وفاق سطيف!

أعلنت لجنة المُنازعات لدى الإتحاد الدولي لكرة القدم عن مُعاقبة نادي وفاق سطيف، بسبب عدم دفعه مُستحقات لاعبه السابق “أمادا”.

وغرّم أبناء الهضاب العُليا بقيمة مالية وصلت لـ15 ألف دولار، لعدم دفعها مُستحقات نجم مدغشقر في المواعيد المُحددة من طرفها.

وهددت “الفيفا” النسر الأسود من مغبة عدم الإلتزام بقرارتها، لأن ذلك يمكن أن يؤدي لعقوبات أقصى قد تصل لخصم النقاط.

يُذكر بان متوسط الميدان المُتألق غادر الجزائر نهائيا بنهاية الموسم الماضي، ليلتحق بصفوف الخور القطري، بعد مردوده الكبير في الكان.