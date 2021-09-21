الفيفا تُعدل توقيت مُباراة الخضر والنيجر من جديد.. لهذا السبب!

تلقى الإتحاد الجزائري لكرة القدم، مُراسلة رسمية من الفيفا، يُعلمه فيها بتعديل توقيت مُباراة الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، والتي ستجمع بين الخضر والنيجر، على أرض هذه الأخيرة.

وتقرر وبصفة رسمية، لعب اللقاء على الساعة الرابعة عصرا بتوقيت نيامي، الخامسة بتوقيت الجزائر، بعد أن كان من المُفترض أن تُلعب في السهرة على الثامنة مساءً.

وجاءت هذه الخطوة، بطلب من المُسيريين النيجيريين، بإعتبار أن السلطات في هذا البلد، لا تُرخص إقامة تظاهرات تتطلب حماية وتأمينين شديدين ليلا.