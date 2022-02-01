“الفيفا” تُعين غربال لإدارة المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية !

تم تعيين الحكم الدولي الجزائري، مصطفى غربال، لإدارة المواجهة الافتتاحية لمنافسة كأس العالم للأندية.

الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” نشر بيانا رسميا جاء فيه.

“ثلاثي التحكيم الجزائري بقيادة حكم الساحة مصطفى غربال يكلف بإدارة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية هذا الخميس 03 فبراير 2022 بين: الجزيرة (الإمارات) – أوكلاند سيتي (نيوزيلندا)، بالتوفيق للصافرة الجزائرية”.