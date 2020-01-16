“الفيفا” تُكافئ “محرز” بعد أدائه الرائع ضد “أستون فيلا”

الرياضة
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“الفيفا” تُكافئ “محرز” بعد أدائه الرائع ضد “أستون فيلا” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

يبدو ان تألق النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” في مواجهة فريقه “مانشستر سيتي” ضد المُضيف “أستون فيلا” يوم السبت لم يمر مرور الكرام.

قائد الخضر نال الإعتراف وتواجد في فريق الأسبوع للعبة EASPORTSFIFA رفقة زميله في السيتيزن النجم الدولي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر تغريدة مرفوقة بصورة فريق الأسبوع.

وجاء في التغريدة:”الملك أغويرو  ومحارب الصحراء رياض محرز في فريق الأسبوع للعبة EASPOERTSFIFA”.


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