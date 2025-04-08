“الفيفا” تُنظم ندوة حول الاحتراف بالجزائر

يرتقب أن ينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بداية من يوم غدٍ الأربعاء، ندوة حول الاحتراف بالجزائر.

وكشفت “الفاف” في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مرافقة “الفيفا” للأندية المحترفة.

كما أشارت الاتحادية إلى أن الندوة المقررة يومي الـ 9 والـ 10 من شهر فيفري الجاري، بالجزائر العاصمة. ستشهد مشاركة رؤساء وأمناء عامين للأندية الـ 16 الناشطة في البطولة المحترفة. إلى جانب عدد من إطارات الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

ويشمل برنامج الندوة مجموعة من العروض والمناقشات التي تسلط الضوء على مواضيع أساسية تخص تسيير الأندية المحترفة. مثل الحوكمة، والتسيير المالي، والتطوير التجاري، وتنظيم المنافسات.

كما أوضحت “الفاف” أن الخطوة تهدف، لتطوير قدرات الفاعلين في كرة القدم الجزائرية قصد الارتقاء بهياكل الأندية على جميع المستويات، داخل الميدان وخارجه.

وأشار البيان في الأخير إلى أن ندوة “الفيفا” تندرج ضمن الجهود المتواصلة لـ”الفاف”. من أجل تأطير ومرافقة الأندية في إطار التطور المستمر والاحتراف .