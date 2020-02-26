“الفيفا” تُهدد مولودية وهران بسبب “كفالي”

صدمة جديدة تلقاها فريق مولودية وهران بعد تهديده من الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بسبب قضية مدربه الفرنسي السابق “جون ميشال كفالي”.

“الفيفا” هددت الفريق الوهراني بفرض عقوبات قاسية قد تصل إلى خصم نقاط من رصيده في الرابطة الوطنية المحترفة الأولى.

موقع “كووورة” العربي أكد أن التهديد يأتي عقب عدم تسوية الحمراوة لمستحقات الناخب الوطني السابق العالقة منذ عهد الرئيس أحمد بلحاج بابا.

وأضاف ذات المصدر أن مجلس إدارة المولودية تلقى اليوم الأربعاء مراسلة من “الفيفا” تُعلمه بضرورة تسديد مستحقات المدرب الفرنسي، والتي تبلغ 100 ألف دولار قبل 2 مارس المقبل.