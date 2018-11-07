“الفيفا” تُهدّد مستقبل “محرز” مع المنتخب الوطني !!

وجه رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، تحذيرًا شديد اللهجة لكبار أندية أوروبا، حول مخططهم الجديد.

وقال إنفانتينو، في تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية..

“الفيفا سيعاقب اللاعبين في أندية مثل برشلونة ومانشستر سيتي إذا شاركوا في بطولات بعيدة عن الإتحادات المحلية”.

مضيفًا:”إمّا أن تشارك في كل البطولات أو يخرج لاعبوها من كل البطولات بما في ذلك كأس العالم 2022 والبطولات الدولية”.

يذكر أنّ 16 ناديًا أوروبيًا من بينهم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يلعب له الجزائري رياض محرز، أعلنوا إنشاء دوري خاص بهم بداية من عام 2021.