“الفيفا” تُوجه ضربة قوية لأنصار المنتخب الوطني !

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” ضربة قوية لأنصار المنتخب الوطني الجزائري قبل مونديال قطر 2022.

الفيفا قامت بالغاء عمليات حجز التذاكر المدفوعة الخاصة بمباريات الخضر في منافسة كأس العالم.

والتي كانت قد أُطلقت عملية بيعها قبل انطلاق المباريات الفاصلة من بينها مباراة الخضر أمام الكاميرون.

كما ستقوم “الفيفا” بتعويض أصحاب التذاكر خلال 30 يوما عبر بطاقات الدفع الإلكتروني.

خرجة “الفيفا” تُقلص من حظوظ إعادة مواجهة الإياب بين الجزائر والكاميرون.