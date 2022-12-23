الفيفا.. هذا أجمل هدف في مونديال قطر 2022
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا“، اليوم الجمعة، عن أجمل هدف في منافسات كأس العالم قطر 2022.
والذي كان من نصيب مهاجم المنتخب البرازيلي ونادي توتنهام الإنجليزي، أندريد ريتشاليسون، صاحب الهدف الجميل في شباك منتخب صربيا بمقصية.
وغرد الحساب الرسمي للفيفا عبر تويتر:”تم التصويت عليه من طرفكم.. مقصية ريتشالسون أجمل هدف في الدورة”.
Voted by you and only you:
🕊🇧🇷 @richarlison97‘s bicycle kick is one for the books and your 🥇 Hyundai Goal Of The Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 23, 2022
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