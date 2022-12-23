الفيفا.. هذا أجمل هدف في مونديال قطر 2022

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا“، اليوم الجمعة، عن أجمل هدف في منافسات كأس العالم قطر 2022.

والذي كان من نصيب مهاجم المنتخب البرازيلي ونادي توتنهام الإنجليزي، أندريد ريتشاليسون، صاحب الهدف الجميل في شباك منتخب صربيا بمقصية.

وغرد الحساب الرسمي للفيفا عبر تويتر:”تم التصويت عليه من طرفكم.. مقصية ريتشالسون أجمل هدف في الدورة”.