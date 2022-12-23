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الرياضة

الفيفا.. هذا أجمل هدف في مونديال قطر 2022

بقلم فيصل زيان بوزيان
الفيفا.. هذا أجمل هدف في مونديال قطر 2022
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أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا“، اليوم الجمعة، عن أجمل هدف في منافسات كأس العالم قطر 2022.

والذي كان من نصيب مهاجم المنتخب البرازيلي ونادي توتنهام الإنجليزي، أندريد ريتشاليسون، صاحب الهدف الجميل في شباك منتخب صربيا بمقصية.

وغرد الحساب الرسمي للفيفا عبر تويتر:”تم التصويت عليه من طرفكم.. مقصية ريتشالسون أجمل هدف في الدورة”.

رابط دائم : https://nhar.tv/H4sJt
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