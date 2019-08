 “الفيفا”: “هذا ما قدمه “بلماضي” مع الجزائر” !

وكان “بلماضي” قد قاد الجزائر للفوز بكأس إفريقيا للمرة الثانية في التاريخ في المنافسة التي فاز في كل مبارياتها، وتلقت شباكه هدفين فقط.

كما أن المنتخب الجزائري منذ تولي بلماضي الإشراف على العارضة الفنية خسر مباراة واحدة فقط طوال عام كامل.

🏆 #TheBest Men’s Coach Candidate

🇩🇿 Djamel Belmadi@LesVerts

🔘 Led side to #AFCON2019 title

🔘 Team conceded just two goals en route to title

🔘 Team lost one game July 2018-July 2019https://t.co/EA3fo7fEgX

— FIFA.com (@FIFAcom) July 31, 2019