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 “الفيفا”: “هذا ما قدمه “بلماضي” مع الجزائر” !

الرياضة
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 “الفيفا”: “هذا ما قدمه “بلماضي” مع الجزائر” !
بقلم أمير بهلول

نشر الحساب الرسمي لـ “الفيفا” عبر “التويتر” أرقاما مميزة عن الناخب الوطني “جمال بلماضي” المرشح لجائزة “أفضل مدرب في العالم”.

وكان “بلماضي” قد قاد الجزائر للفوز بكأس إفريقيا للمرة الثانية في التاريخ في المنافسة التي فاز في كل مبارياتها، وتلقت شباكه هدفين فقط.

كما أن المنتخب الجزائري منذ تولي بلماضي الإشراف على العارضة الفنية خسر مباراة واحدة فقط طوال عام كامل.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=683058

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