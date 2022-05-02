الفيفا وكبرى الأندية الأوروبية يهنؤون الأمة الإسلامية بعيد الفطر

هنأ الإتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا“. وكبرى الأندية العالمية الأمة الإسلامية. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وكتب الحساب الرسمي للفيفا، اليوم الإثنين، على “تويتر”: “عيد مبارك لكل متابعينا حول العالم”.

كما هنأت الأندية العالمية الأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطرالمبارك، في صورة نادي فالنسيا الإسباني وأرسنال والستي الإنجليزيين.

بالإضافة لبطل الدوري الألماني بايرن ميونيخ الألماني الذي لم يفوت فرصة تهنئة متابعيه المسلمين بحلول عيد الفطر.