“الفيفا”: “يا لها من سنة رائعة للخضر”

وفي تقرير مطول نشره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم عن الخضر، أكدوا أن أشبال “بلماضي” قاموا بكل شيء صحيح.

والعنوان الأبرز بطبيعة الحال “تربعهم على عرش القارة السمراء للمرة الثانية في التاريخ”.

كما أشاد الموقع الرسمي أيضا بالناخب الوطني جمال بلماضي الذي كان مرشحا للتتويج بجائزة أفضل مدرب في العالم.

وجاء في تغريدة للحساب الرسمي لـ “الفيفا” عبر “التويتر”: “بطل إفريقيا 2019، صعدوا للمركز 34، لم يخسر في 16 مباراة.. يا لها من سنة رائعة للخضر”.

#AFCON champions🏆

Up 3⃣4⃣ #FIFARanking places 📈

0⃣ defeats in 1⃣6⃣ matches 💪

What a year it has been for @LesVerts 🇩🇿👏

