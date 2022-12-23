الفيفا يحقق في احتفال الشيف نصرت بكأس العالم

كشف متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن فتح تحقيق في واقعة دخول الطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه، وآخرين بدون تصريح إلى أرض الملعب بعد مباراة نهائي كأس العالم في قطر.

وشارك الطاهي التركي الشهير، عدة صور وفيديوهات له على حسابه بانستغرام. وهو يحمل كأس العالم ويقبله أثناء الاحتفال مع لاعبي الأرجنتين بعد فوزهم على فرنسا.

وتنص قواعد الفيفا على أن الكأس لا يمكن أن تُحمل إلا من مجموعة مختارة للغاية من الأشخاص. من بينهم الفائزون بالبطولة ومسؤولو الفيفا ورؤساء الدول.

وقال متحدث باسم الفيفا، في بيان لبي بي سي سبورت: “بعد إجراء مراجعة. يعمل الفيفا على تحديد كيفية دخول أفراد بدون تصريح إلى أرض الملعب. بعد حفل الختام في استاد لوسيل في 18 ديسمبر”.

وأضاف ذات المتحدث: “سوف يُتخذ اجراء داخلي مناسب”.

ويمتلك غوكشيه سلسلة مطاعم فاخرة للحوم، واشتهر في عام 2017 بعد أن أصبح أسلوبه في تحضير وتتبيل اللحوم محل جذب على الإنترنت.

وزار العديد من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين، بما في ذلك ميسي وكريستيانو رونالدو وديفيد بيكهام، مطاعم غوكشيه.

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