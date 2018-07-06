الفيفا يدعو الأطفال المُحاصرين في كهف بتايلاند لحضور نهائي المونديال

بعث الإتحاد الدولي لكرة القدم رسالة رسمية للإتحاد التايلندي يدعو فيها الأطفال المحاصرين بأحد الكهوف بتايلاند لحضور نهائي مونديال روسيا 2018.

وعبرت الفيفا عن دعمها ومواساتها لأسر لاعبي كرة القدم ومُدربهم المُحاصرين بكهف شمال تايلاند منذ ال23 جويلية الماضي.

وتقول الرسالة الموقعة من طرف رئيس الفيفا جياني إنفانتينو:”الفيفا ترغب في دعوة الأطفال الصغار رفقة مُدربهم لحضور نهائي كأس العالم في حال إنقاذهم في الوقت المناسب”.

وكان 12 طفلا تتراوح أعمارهم بين 11 و16 سنة قد حوصروا بكهف رفقة مُدربهم ويتم إنقاذهم حاليا من طرف السلطات الأمنية التايلاندية.