الفيفا يستذكر لحظات بلومي التاريخية في كأس العالم

إستذكر الحساب الرسمي الخاص لكأس العالم. لأهم اللحظات من مشاركات بلومي في كأس العالم،مع المنتخب الوطني. نسختي 1982 و 1986.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا كأس العالم، اليوم الأربعاء عبر تويتر، فيديو للقطات نجم الخضر الأسبق لخضر بلومي مع الجزائر في مونديال 1982 و 1986.

وعلّق حساب الفيفا في التغريدة:”هكذا سطَّر المُحارب رفقة مُنتخب الجزائر في كأس العالم FIFA تاريخًا من الذهب”.

للإشارة، سجل بلومي في تصفيات مونديال 1982 5 أهداف، مكّنت الجزائر من التأهل لأول مرة في تاريخها لكأس العالم.

وأحرز لاعب الخضر، لخضر بلومي، هدفا تاريخيا، في كأس العالم 1982، ضد ألمانيا، سجل لاعب الخضر، في اللقاء الذي عرف فوز الخضر بثنائية لهدف.

بالإضافة لهذا، شارك بلومي في مونديال 1986 مع المنتخب الوطني، وقدم أداءً جد راقي ضد المنتخب البرازيلي المدجج بالنجوم، أبرزهم زيكو وسقراطيس أنذاك.