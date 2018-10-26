“الفيفا” يناقش قانون جديد لتفادي إضاعة وقت المباريات

أكدت صحيفة “تايمز” البريطانية اليوم الجمعة، أن “الفيفا” تسعى لمكافحة أساليب إضاعة الوقت أثناء المباريات لزيادة وقت اللعب الفعلي.

ويتم دراسة قانون جديد حظر إجراء تغييرات خلال الوقت المحتسب بدل الضائع، لتفادي تضييع الدقائق ومكافحة أساليب تضييع الوقت.

في ظل تعمّد أغلب المدربين لإجراء تبديلات في الدقائق الأخير قصد إهدار الوقت حينما تكون النتيجة في صالحهم، في ظاهرة باتت معروفة.

وسيناقش المجلس الدولي لكرة القدم، المقترحات الجديدة خلال الشهر المقبل استعداداً لاجتماعه السنوي المقرر شهر مارس 2019.