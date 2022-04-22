“الفيفا” يُحدد تاريخ إعادة هذه المباراة من تصفيات مونديال قطر !

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم تاريخ إجراء مواجهة البرازيل أمام الأرجنتين في تصفيات منافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر.

وكانت “الفيفا” قد قررت سابقا إعادة المواجهة التي تدخل لحساب تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

بعد أن تم إلغاء هذه المباراة التي كانت تقام في البرازيل، في أواخر العام الماضي بعد مرور 7 دقائق من بدايتها.

بسبب رفض مسؤلوا الصحة في البرازيل، مُشاركة عناصر التانغو الناشطة في الدوري الإنجليزي الممتاز جراء إجراءات الحجر الصحي لكورونا.

كما قررت “الفيفا” إقامة المباراة يوم 22 سبتمبر المقبل في البرازيل، حتى يتم استكمال مباريات التصفيات.