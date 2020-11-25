الفيفا يُعلن رسميا إقامة بطولة “كأس العرب” في قطر

أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا“، رسميا عن إقامة بطولة “كأس العرب” للمنتخبات في “قطر”.

هذا وحدد موعد بداية بطولة كأس العرب للمنتخبات يوم 1 ديسمبر 2021 على أن يجرى النهائي يوم 18 ديسمبر 2021.

كما تمنى “جياني أنفانتينو” رئيس الفيفا، أن تجمع هذه البطولة الملايين من مشجعي كرة القدم في الوطن العربي.

يذكر أن المنتخب الجزائري قرر المشاركة في هذه البطولة باللاعبين المحليين والذين يشاركون في البطولات العربية.

وفي ما يلي المنتخبات المشاركة:

الجزائر، قطر، السعودية، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، الإمارات، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، عمان، فلسطين، الصومال، سوريا، السودان، تونس واليمن.