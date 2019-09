الفيفا يُعلن عن المرشحين لجائزة أفضل تشكيلة في العالم !

وضمت القائمة 55 لاعب دولي ويتعلق الأمر بـ: 5 حراس، 20 مدافع، 15 لاعب وسط و15 مهاجم.

وشهدت القائمة تواجد 17 لاعب جديد ضمن المرشحين ويتعلق الأمر بكل من:

“فيرمينيو، أرلوند، روبيرتسون، أليسون، إيدرسون، لابورت، بريناردو سيلفا، سترلينغ، كونسيلو، دي ليخت، دي يونغ، تاديتش، أليكس ساندرو، كوليبالي، سون، إيركسون وأرثور”.

وبطبيعة الحال شهدت القائمة تواجد كل من “ميسي ورونالدو نيمار مبابي وهازارد وباقي النجوم العالمية”.

🚨 @FIFPro together with @FIFAcom proudly presents the men's #World11 of 2019 🚨

For the first time in 🔟 years the @premierleague has the most shortlisted players…

Read more here 👇https://t.co/Ma85gvdRXa#FIFAFootballAwards #TheBest #OneStage pic.twitter.com/UhE3qHK0uz

