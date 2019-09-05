الفيفا يُعلن عن المرشحين لجائزة أفضل تشكيلة في العالم !

أعلنت الفيفا عن المشرحين لجائزة التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب في العالم وهذه القائمة خلت من إسم أي لاعب جزائري.

وضمت القائمة 55 لاعب دولي ويتعلق الأمر بـ: 5 حراس، 20 مدافع، 15 لاعب وسط و15 مهاجم.

وشهدت القائمة تواجد 17 لاعب جديد ضمن المرشحين ويتعلق الأمر بكل من:

“فيرمينيو، أرلوند، روبيرتسون، أليسون، إيدرسون، لابورت، بريناردو سيلفا، سترلينغ، كونسيلو، دي ليخت، دي يونغ، تاديتش، أليكس ساندرو، كوليبالي، سون، إيركسون وأرثور”.

وبطبيعة الحال شهدت القائمة تواجد كل من “ميسي ورونالدو نيمار مبابي وهازارد وباقي النجوم العالمية”.