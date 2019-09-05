الفيفا يُعلن عن المرشحين لجائزة أفضل تشكيلة في العالم !

أعلنت الفيفا عن المشرحين لجائزة التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب في العالم وهذه القائمة خلت من إسم أي لاعب جزائري.
وضمت القائمة 55 لاعب دولي ويتعلق الأمر بـ: 5 حراس، 20 مدافع، 15 لاعب وسط و15 مهاجم.
وشهدت القائمة تواجد 17 لاعب جديد ضمن المرشحين ويتعلق الأمر بكل من:
“فيرمينيو، أرلوند، روبيرتسون، أليسون، إيدرسون، لابورت، بريناردو سيلفا، سترلينغ، كونسيلو، دي ليخت، دي يونغ، تاديتش، أليكس ساندرو، كوليبالي، سون، إيركسون وأرثور”.
وبطبيعة الحال شهدت القائمة تواجد كل من “ميسي ورونالدو نيمار مبابي وهازارد وباقي النجوم العالمية”.
🚨 @FIFPro together with @FIFAcom proudly presents the men's #World11 of 2019 🚨
For the first time in 🔟 years the @premierleague has the most shortlisted players…
Read more here 👇https://t.co/Ma85gvdRXa#FIFAFootballAwards #TheBest #OneStage pic.twitter.com/UhE3qHK0uz
— FIFPRO (@FIFPro) September 5, 2019
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