الفيفا يُعلن عن المرشحين لجائزة أفضل تشكيلة في العالم !

الرياضة
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الفيفا يُعلن عن المرشحين لجائزة أفضل تشكيلة في العالم !
بقلم أمير بهلول

أعلنت الفيفا عن المشرحين لجائزة التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعب في العالم وهذه القائمة خلت من إسم أي لاعب جزائري.

وضمت القائمة 55 لاعب دولي ويتعلق الأمر بـ: 5 حراس، 20 مدافع، 15 لاعب وسط و15 مهاجم.

وشهدت القائمة تواجد 17 لاعب جديد ضمن المرشحين ويتعلق الأمر بكل من:

“فيرمينيو، أرلوند، روبيرتسون، أليسون، إيدرسون، لابورت، بريناردو سيلفا، سترلينغ، كونسيلو، دي ليخت، دي يونغ، تاديتش، أليكس ساندرو، كوليبالي، سون، إيركسون وأرثور”.

وبطبيعة الحال شهدت القائمة تواجد كل من “ميسي ورونالدو نيمار مبابي وهازارد وباقي النجوم العالمية”.


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