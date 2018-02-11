“الفيفا” يُهدد وفاق سطيف بالسقوط في حال عدم تسديد ديون الإيفواري مادو

راسل الإتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، إدارة وفاق سطيف، يطالبه بتسديد ديون اللاعب الإيفواري مادو، المقدرة بـ 4 ملايير و200 مليون سنتيم.

وهدد “الفيفا” إدارة الوفاق السطايفي، بالعقوبة في حال عدم تسدد ديون اللاعب، ومنحتها مدة شهر من تاريخ وصول المراسلة، وإلا فإنها ستضطر لمعاقبة الفريق.

وحسب معلومات “النهار” فإن العقوبات تتمثل في حال عدم تسديد ديون اللاعب الايفواري،في خصم 6 نقاط من رصيد الفريق، وهذا كإجراء اولي وقد تصل العقوبة إلى إسقاط الفريق.

وكان اللاعب الايفواري قد حمل ألوان وفاق سطيف منذ موسمين، قبل أن يغادره ويتقدم بشكوى للفيفا، بعدما رفضت الإدارة تسليمه أمواله.