ونشر حساب “الفيفا” الرسمي عبر التويتر: “يا لها من تسديدة كانت من طرف رياض محرز في نصف نهائي كأس إفريقيا”.

وجاء أيضا: “لقد تم اختياره كأفضل هدف لسنة 2019”.

What a hit this was by #RiyadMahrez in the AFCON semi-finals! 🚀

It’s been named the African Goal of the Year 🏆 @Mahrez22 | #CAFAwards2019 pic.twitter.com/S8uQ858KL9

