الفيفا تعيّن وليد صادي ومسؤولَين آخرَيْن في الفاف ضمن لجانها

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تعيين عدد من مسؤولي الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، ضمن لجانه المختلفة.

حسب ما أعلنت عنه “الفاف” عبر بيان لها اليوم الاثنين، في خطوة تعكس الحضور المتزايد للكفاءات الجزائرية داخل الهيئات الدولية.

وقد تم تعيين، وليد صادي، نائباً لرئيس لجنة الملاعب والأمن على مستوى “الفيفا”.

بينما نال الأمين العام لـ الفاف، نذير بوزناد، عضوية لجنة كرة القدم داخل القاعات.

والتحقت سليمة بن عيستي، مديرة المالية في “الفاف”، بفريق “الفيفا” للاستشارات التجارية والتسويق. وهو ما يعزز مكانة الجزائر في هياكل التسيير الرياضي العالمي.