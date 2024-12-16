الفيلة يتوجون بجائزة أفضل منتخب في القارة السمراء لسنة 2024

فاز منتخب كوت ديفوار، سهرة اليوم الاثنين، بجائزة أفضل منتخب (رجال) لسنة 2024، التي يقدمها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”.

وجاء تتويج منتخب كوت ديفوار، بهذه الجائزة، باعتباره المتوج بالطبعة الأخيرة من كأس أمم إفريقا.

وتسلم المنتخب الإيفواري، اليوم الاثنين، جائزته، خلال حفل “الكاف” الذي جرى بحضور عدة شخصيات كروية بارزة، يتقدمها رئيس “الفيفا” جياني إنفانتينو.

وفي ما تعلق بمنتخبات السيدات، منحت “الكاف”، جائزة أفضل منتخب إفريقي (سيدات)، لمنتخب نيجيريا.