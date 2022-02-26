“الفيلسوف” غوارديولا يواجه انتقادات بسبب محرز !

نال مدرب مانشيستر سيتي بيب غوارديولا انتقادات بالجملة من قبل أنصار مانشيستر سيتي بسبب تهميشه المحيّر لرياض محرز.

وتجدّدت الانتقادات بالنسبة لـ “الفيلسوف” بعدما تجنّب خسارة قاسية امام المستضيف ايفرتون لولا هدف فودين في الدقائق الأخيرة.

ونقل موقع “قول” العالمي اراء المشجعين التي جاءت أبرزها “محرز دخل.. السيتي سجّل”. وكذلك “منطقيا محرز هو الذي يدخل منذ البداية”.

وحسب ما أورده نفس المصدر. فإن رياض لمس الكرة 5 مرات فقط، مررها 5 مرات وتمريرة واحدة كانت خاطئة.

كما قال أن النجم الجزائري سقط في فخ التسلل مرة، ولم يسدد أي كرة على المرمى أو خارجه.