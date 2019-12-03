“الفيلسوف” يُعيد “محرز” لنقطة الصفر

أعاد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي “بيب غوارديولا” النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” لدكة البدلاء.

وذلك بمناسبة مواجهة “السيتي” ضد المُضيف “بيرنلي” المقررة بداية التاسعة والربع لحساب الجولة 15 من الدوري الانجليزي الممتاز.

“بيب” اتخذ هذا القرار بعد الأداء الباهت لصاحب الرجل اليسرى السحرية في المواجهة الماضية ضد نيوكاسل.

وفضل التقني الاسباني إعادة البرتغالي “بيرناردو سيلفا” للتشكيلة الأساسية.