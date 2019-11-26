“الفيلسوف” يُفاجئ “محرز” بهذا القرار الغريب !!

وذلك بمناسبة استضافة السيتيزن لشاختار دونيتسك الأوكراني بداية من الساعة التاسعة بملعب “الإتحاد”.

المواجهة تدخل لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لمنافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

وفضل “بيب” اشراك الدولي البرتغالي “بيرناردو سيلفا” في التشكيلة الأساسية رغم تألق محرز ضد تشلسي.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة @FCShakhtar

التشكيل الأساسي | إيدرسون، كانسيلو، فيرناندينيو (الكابتن)، أوتامندي، أنجلينو، رودريجو، جوندوجان، دي بروين، بيرناردو، سترلينج، جيسوس.

البدلاء | كارسون، ووكر، ستونز، ميندي، ديفيد سيلفا، فودين، رياض @Mahrez22 🇩🇿

🔵 #السيتي pic.twitter.com/QXI5MNJrvX

— نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) November 26, 2019