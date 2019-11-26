“الفيلسوف” يُفاجئ “محرز” بهذا القرار الغريب !!

الرياضة
  • -
  • 0
“الفيلسوف” يُفاجئ “محرز” بهذا القرار الغريب !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أعاد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” لدكة البدلاء من جديد.

وذلك بمناسبة استضافة السيتيزن لشاختار دونيتسك الأوكراني بداية من الساعة التاسعة بملعب “الإتحاد”.

المواجهة تدخل لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لمنافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

وفضل “بيب” اشراك الدولي البرتغالي “بيرناردو سيلفا” في التشكيلة الأساسية رغم تألق محرز ضد تشلسي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=732136

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com