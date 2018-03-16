الفيلم الجزائري “أسوار القلعة السبعة” الثلاثاء المقبل بأوبرا بوعلام بسايح

فن وثقافة
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الفيلم الجزائري “أسوار القلعة السبعة” الثلاثاء المقبل بأوبرا بوعلام بسايح
بقلم مصطفى.ق

سيتم تقديم العرض الشرفي الاول للفيلم الجزائري “أسوار القلعة السبعة” للمخرج أحمد راشدي، مساء الثلاثاء المقبل بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح.

مثل في الفيلم كل من الممثلين، حسان قشاش، يوسف سحيري، مصطفى لعريبي، جون كريستوف روزي، عنتر هلال و أحمد رزاق.

بالإضافة إلى بوعلام زباح، فوزي بن براهيم، عبد الحليم زريبع، سليمان بن واري، على زريق، بهية راشدي،وفضيلة حشماوي.

كما يشارك في أداء الأدوار كل من رشيد بن علال، محمد الطيب دهيمي، لوران جرنيفون، ميشيل درفيل وفتحي خويل.

السيناريو لمحمد معارفية عن رواية “اسوار القلعة السبعة”.

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