الفيلم الجزائري “باكدي” يتوج بجائزة أحسن فيلم وثائقي بالمهرجان الدولي لأفلام الهوية

توج الفيلم الجزائري “باكدي.. روح الطبيعة ” بجائزة أحسن فيلم وثائقي قصير بالمهرجان الدولي لأفلام الهوية (فاستيك 2022) بدولة بوركينافاسو. الذي نظم ما بين 2 و10 من ديسمبر الجاري.

وحسبما أفاد به اليوم الأربعاء ببومرداس، مخرج العمل صالح بوفلاح. تضاف هذه الجائزة الدولية إلى أخرى حصدها هذا العمل بداية شهر نوفمبر الماضي. والمتمثلة في جائزة لجنة التحكيم في مهرجان الظاهرة السينمائي الدولي بسلطنة عمان. ثم جائزة” الخلال الفضي” بالمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي بمدنين بتونس نهاية نفس الشهر. وقبلهما حاز نفس الفيلم بجائزة لجنة تحكيم المهرجان الدولي بالسنغال شهر أوت الماضي.

كما أوضح مخرج وكاتب السيناريو، أن هذا العمل المصنف ضمن سينما الواقع، ينقل على مدار 25 دقيقة. يوميات الفنان الروحي “باكدي محمد” (75 سنة) المدعو “بخلالي” الذي يحمل العمل اسمه. ويجسد شخصية وبطولة هذا الفيلم الفنان باكدي نفسه مرفوقا بنغمات موسيقية هادئة من إنتاج الموسيقي صالح مالكي.

كما ذكر المخرج أن فيلمه الذي استغرق إنجازه سنتين, يحاكي تفاصيل وواقع “فنان روحي”. يحاول استحضار الطبيعة ومعاناتها وروح قصبة دلس العتيقة. من خلال إعادة صياغة مخلفات الطبيعة في أشكال ومجسمات ولوحات خشبية فنية تشكيلية. مضيفا أنه يستند إلى مهاراته الفنية لإعادة تشكيل ورسم مخلفات تلفظها الطبيعة كنفايات البحر. أو التي يلفظها الإنسان هنا وهناك بشكل عشوائي.

واعتمد المخرج في تصوير مشاهد هذا العمل التي صورها بقصبة ومدينة دلس وسواحلها. على تقنيات حديثة في تصوير بعضها ك”الدرون” في تصوير المشاهد العلوية وفي التجوال عبر الأزقة الضيقة للقصبة العتيقة.