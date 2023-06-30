الفيلم الجزائري زئير الظلام على شاشات السينما قريبا

أعلن المخرج أحمد رياض، عن عرض الفيلم السينمائي القصير “زئير الظلام” قريبا في قاعات السينما.

وصرح المخرج، لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم الانتهاء مؤخرا من تصوير الفيلم، وصار جاهزا للعرض.

ويتناول هذا العمل، قصة إنسانية تتقاطع فصولها مع الثورة الجزائرية، تتمثل في صراع أخوين. يطمح أحدهما لنيل رضى المستعمر خائنا بذلك لوطنه وأهله. بينما يسعى شقيقه الكفيف لحث الناس على الثورة في سبيل استقلال الجزائر.

وصور هذا الفيلم، ومدته 40 دقيقة، في كل من برج بوعريريج وقسنطينة وسطيف.

وكتب سيناريو وحوار الفيلم حمزة محمد فوضيل، بينما شارك في تمثيله مجموعة من الفنانين على غرار محمد فريمهدي. وحمودي حمزة وباسكال برونو وأحمد رزاق ونوارة براح وغيرهم.