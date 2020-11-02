الفيلم الجزائري “هذي هي” يفوز بجائزة الجمهور الكبرى بمهرجان البوابة الرقمية

كشفت لجنة تحكيم مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير عن هوية الأفلام الفائزة في الدورة السابعة لهذه التظاهرة.

وعادت جائزة الجمهور الكبرى لـ فيلم “So be it” ” هذي هي “، للمخرج يوسف محساس من الجزائر.

وعرفت دورة أكتوبر 2020 لمهرجان البوابة الرقمية الدولي للفيلم القصير، مشاركة 34 فيلما من 14 دولة أجنبية.

وتم تسجيل مشاركة مكثفة وقوية من سلطنة عمان بـ 11 فيلما ذات نوعية راقية.

وشاركت لأول مرة في المهرجان، 3 دول جديدة ويتعلق الأمر بكل من لبنان، فلسطين وتركيا.

هذا وشاركت الجزائر، بـ 3 أفلام، والمغرب بـ4 أفلام، والهند بـ5 أفلام، وايطاليا، وإيران، وموريتانيا، واسبانيا، وسوريا، ومصر وفرنسا بفيلم واحد لكل دولة.

وكشف محافظ ومؤسس المهرجان دليل بلخودير، أن مستوى الأفلام في الدورة السابعة كان قويا والمنافسة بين المشاركين كانت شديدة واختيار كان صعب لأن الأفلام كانت جيدة.

مضيفا أنه يوجد اتفاقيات وشركات جديدة، سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة.