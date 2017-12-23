الفيليبين: هلاك ما لا يقل عن 90 شخصا في عاصفة استوائية

أعلنت السلطات الفيليبينية، أن العاصفة الاستوائية “تمبين” التي ضربت الجمعة جنوب الأرخبيل ولا سيما جزيرة مينداناو، أودت بحياة 90 شخصا على الأقل.

ونقلت “فرانس برس”، عن الشرطة المحلية، أنّ العاصفة الاستوائية ترافقها رياح عاتية بلغت سرعتها 125 كلم/ساعة تسببت بفيضانات فجائية وانهيارات أرضية خلّفت عشرات القتلى في محيط مدينة توبود وألحقت دمارا كبيرا بإحدى القرى.

ولقي أربعة أشخاص مصرعهم في مدن مجاورة لتوبود، في حين قتل سبعة آخرون في مقاطعة لاناو ديل سور، بحسب ما أفاد مسؤوولون في الدفاع المدني.