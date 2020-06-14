“الفيولا” تُصر على فارس

يُصر نادي فيورنتينا على ضم الدولي الجزائري محمد سليم فارس، وفقا لما كشفت عنه جريدة “لاناسيون” الإيطالية في عددها الأخير.

وكشفت الصحيفة، بأن الظهير الأيسر على رأس العناصر المُرشحة لتدعيم دفاع “الفيولا” بداية من الموسم القادم، خاصة وأن سعره ليس بالمرتفع في سوق التحويلات.

يُذكر بأن فريق مدينة فلورانسا، لا يُعد الفريق الإيطالي المُهتم بخدمات بطل إفريقيا، بل إن القائمة تضم كل من تورينيو، نابولي وروما.

وستكون عودة الكالتشيو للنشاط بداية من هذا الأسبوع، بمثابة فُرصة جديدة لمُحارب الصحراء، من أجل رفع أسهمه بشكل أكبر.

وسيعمل لاعب “سبال” على التأكيد، للجميع، على أنه تجاوز الإصابة الخطيرة التي تعرض لها بداية الموسم الجاري وأبقته دون مُنافسة لـ6 أشهر كاملة.