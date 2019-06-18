“الفيولا” ينضم لقائمة المُهتمين بـ”بن ناصر”

يواصل الدولي الجزائري “إسماعيل بن ناصر” لفت أنظار الكبار، فبعد كل من “نابولي” و”روما”، جاء الدور هذه المرة على “فيورنتينا”.

وكشفت جريدة “تيرينو” الإيطالية بأن متوسط الميدان الصاعد مطلوب من طرف “الفيولا” الساعي لشراء عقده كاملا من “إمبولي” هذا الصيف.

ويُرتقب أن تشهد الأسابيع القادمة تحركات كثيرة بخصوص مُستقبل اليساري المميز، خاصة وأن فريقه الحالي لا ينوي التخلي عنه بسهولة.

وإضافة لفرق “السيري آ” السالف ذكرها، يمتلك القائد السابق لرديف آرسنال الإنجليزي مُقترحا مهما من طرف نادي “أولمبيك ليون” الفرنسي.

يُذكر بأن كل المعطيات تؤكد بأن خريج مدرسة “آرل أفينيون”، سينتظر الى ما بعد نهاية “الكان 2019” لتحديد وجهته المُستقبلية.