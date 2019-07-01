القاء القبض على ارهابي بتبسة

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس الأحد ، من إلقاء القبض على الإرهابي “أ. فوزي”، بتبسة، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2017.

وحسب بيان لوزارة الدفاع ، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، إثر عمليات متفرقة بكل من تمنراس38 منقبا عن الذهب

وحجزت 18 مولدا كهربائيا و12 مطرقة ضغط وثلاثة، أجهزة كشف عن المعادن،

بالإضافة إلى مركبتين (02) رباعيتي الدفع.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني، بالبليدة، تاجر مخدرات بحوزته (11,9) كيلوغرام من الكيف المعالج،

فيما أوقف حرس السواحل بالقالة، غطاسين بدون رخصة وحجزوا معدات غطس وصيد بحري.