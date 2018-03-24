القائد السابق للإتفاق :”مبولحي أنهى المشاكل وأنقذ فريقنا”

إعتبر صالح خليفة، القائد السابق لنادي “الإتفاق” السعودي، بأن الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، كان صفقة ناجحة على طول الخط.

وصرح قائلا لجريدة “الإقتصادية” بشأن “الرايس” :”لو لم يتواجد هذا الحارس الكبير في صفوف فريقنا، لتعرضنا للهزيمة خلال المُباريات الأخيرة”.

ليُضيف :”لقد درسنا الوضع في الفترة الأولى من الموسم ووجدنا بأن نقطة ضعفنا في حراسة المرمى، ووصول مبولحي عدّل الأمور”.

ليُشيد في نهاية المطاف بإدارة “إتي الشرقية” بعد تمديدها لعقد صاحب الـ31 عاما لغاية سنة 2021، واصفا ذلك بـ”ضربة معلم”.